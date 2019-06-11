"Узбекистон темир йуллари" закупит два новых скоростных поезда Talgo

Помимо двух составов, испанская компания также поставит четыре запасных вагона эконом-класса и оборудование для депо.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Испанский фонд FIEM предоставил АО "Узбекские железные дороги" кредит в размере 57,5 миллиона евро на покупку двух высокоскоростных поездов AVE 250. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

Кредит предоставлен сроком на 30 лет, включая 10-летний льготный период, под 0,05% годовых.

"Узбекские железные дороги" весной этого года заключили контракт с испанской Patentes Talgo S.A на покупку двух AVE 250. Помимо двух составов, испанская компания также поставит четыре запасных вагона эконом-класса и оборудование для депо. Срок реализации контракта – 2019-2021 годы.

В настоящее время "Узбекские железные дороги" эксплуатируют четыре поезда Talgo AVE 250. В конце 2011 года Patentes Talgo S. A. поставила в Узбекистан два состава стоимостью 38 миллионов евро для эксплуатации на участке "Ташкент-Самарканд" в ежедневном режиме. В сентябре 2015 года перевозчик увеличил протяженность высокоскоростных магистралей в южном направлении до Карши. В августе 2016 года компания запустила в эксплуатацию высокоскоростную магистраль между Ташкентом и Бухарой - одним из основных туристических центров Узбекистана.