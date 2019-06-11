Узбекистан планирует втрое увеличить пошлину на импортную обувь

В рамках защиты и развития обувной и кожевенной отрасли Узбекистана планируется упростить экспорт собственной продукции в страны ближнего зарубежья, а также создать более благоприятные условия для предприятий отрасли.

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители кожевенной и обувной промышленности Узбекистана предложили ряд протекционистских мер для поддержания и развития отрасли. В частности, планируется увеличить втрое таможенные пошлины на импортную продукцию и дать привилегии местным производителям.

Эти и другие пункты содержатся в проекте постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей...", размещенном на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

В частности, в документе сообщается о необходимости серьезной административной и финансовой поддержки отрасли в условиях обострившейся конкуренции на мировых рынках.

К примеру, предлагается установить с 1 июля 2019 года новые таможенные ставки на импортируемую в республику обувь в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 5 долларов США за одну пару. Нынешние нормы составляют 10% и не менее 1,5 долларов с одной пары.

При этом внутриотраслевую реализацию произведенное сырье и полуготовую продукцию предлагается не считать объектами налогообложения.

Кроме того, представители отрасли выступают ценовые преференции в размере до 20% при госзакупках обуви, кожгалантерейной продукции, изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи, в том числе при поставке этих товаров стратегическими субъектами.

В документе прописан порядок вывоза кожевенного полуфабриката при сборе в 20% от стоимости экспортируемой продукции. Внедрить такую меру планируется с января 2021 года.

Разработчики документа предлагают также субсидировать часть расходов по кредитам на развитие предприятий отрасли за счет Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности. Для отдельных видов предприятий предлагается ввести нулевые ставки по земельному налогу до июля 2022 года.

Кроме того, проект постановления подразумевает внедрения системы "зеленого коридора" для экспорта готовой обувной и кожевенной продукции из Узбекистана в страны ближнего зарубежья. При этом отдельным пунктом выделена необходимость ужесточения контроля за ввоз в страну нелегальной продукции.

Еще одним пунктом программы развития отрасли стала кадровая политика. Для обеспечения необходимых результатов предполагается для нужд Ассоциация "Узчармсаноат" совместно с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством экономики в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения

по подготовке кадров, начиная с 2019-2020 учебного года, в Ташкентском институте текстильной и лёгкой промышленности специалистов

по направлениям образования по следующим направлениям: "Технология изделий из кожи", "Дизайн и конструирование изделий из кожи",

"Технология производства кожи и меха", "Конструирование и технология швейных изделий из кожи, меха, каракуля (шубы, шапки, безрукавки и т.д.)", а также "Сервисное обслуживание и автоматическое управление кожевенно-обувного оборудования".

Обсуждение проекта завершается 23 июня 2019 года.