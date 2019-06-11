Узбекистан планирует втрое увеличить пошлину на импортную обувь

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Представители кожевенной и обувной промышленности Узбекистана предложили ряд протекционистских мер для поддержания и развития отрасли. В частности, планируется увеличить втрое таможенные пошлины на импортную продукцию и дать привилегии местным производителям.
Эти и другие пункты содержатся в проекте постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей...", размещенном на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.
В частности, в документе сообщается о необходимости серьезной административной и финансовой поддержки отрасли в условиях обострившейся конкуренции на мировых рынках.
К примеру, предлагается установить с 1 июля 2019 года новые таможенные ставки на импортируемую в республику обувь в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 5 долларов США за одну пару. Нынешние нормы составляют 10% и не менее 1,5 долларов с одной пары.
При этом внутриотраслевую реализацию произведенное сырье и полуготовую продукцию предлагается не считать объектами налогообложения.
Кроме того, представители отрасли выступают ценовые преференции в размере до 20% при госзакупках обуви, кожгалантерейной продукции, изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи, в том числе при поставке этих товаров стратегическими субъектами.
В документе прописан порядок вывоза кожевенного полуфабриката при сборе в 20% от стоимости экспортируемой продукции. Внедрить такую меру планируется с января 2021 года.
Разработчики документа предлагают также субсидировать часть расходов по кредитам на развитие предприятий отрасли за счет Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности. Для отдельных видов предприятий предлагается ввести нулевые ставки по земельному налогу до июля 2022 года.
Еще одним пунктом программы развития отрасли стала кадровая политика. Для обеспечения необходимых результатов предполагается для нужд Ассоциация "Узчармсаноат" совместно с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством экономики в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения
по подготовке кадров, начиная с 2019-2020 учебного года, в Ташкентском институте текстильной и лёгкой промышленности специалистов
по направлениям образования по следующим направлениям: "Технология изделий из кожи", "Дизайн и конструирование изделий из кожи",
Обсуждение проекта завершается 23 июня 2019 года.