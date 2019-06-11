ВЭБ после поставки вагонов в Узбекистан рассчитывает на другие сделки

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" хочет развивать сотрудничество с Узбекистаном после поставки пилотной партии вагонов для ташкентского метро, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда ВЭБа Даниила Алгульяна.

"Сама по себе сделка пилотная, она не очень большая, 20 вагонов, но знаковая. Сумма сделки 27,8 миллиона евро, а объем кредита порядка 22 миллионов евро. Узбекистан динамично развивается в настоящее время, сейчас там идет программа реконструкции системы общественного транспорта. Если мы говорим о Ташкенте, мы искренне надеемся, что за этой пилотной сделкой последуют следующие интересные сделки по поставке нашей техники для города Ташкента", - сказал собеседник агентства.

"На кольцевой линии ташкентского метро порядка 45 составов, что составляет почти 200 вагонов, и это только одна линия, а там есть еще три линии, так что развиваться есть куда. Мы финансировали, например, сделки по модернизации будапештского метро по линии "Метровагонмаша", - также продолжил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Узбекистан в конце мая заявил, что ВЭБ профинансирует поставку вагонов метро для Ташкента. ВЭБ.РФ позднее сообщил, что в рамках визита Медведева в Узбекистан ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан (Узнацбанк) подписали кредитный договор о финансировании проекта поставки пяти поездов метро, а также сопутствующих материально-технических средств и услуг для метро Ташкента. Подвижной состав будет выпущен на российском "Метровагонмаше" (входит в "Трансмашхолдинг").