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Один из новых вагонов Екатеринбургского метро

ВЭБ после поставки вагонов в Узбекистан рассчитывает на другие сделки

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Госкорпорация поставила 20 вагонов для ташкентского метро.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" хочет развивать сотрудничество с Узбекистаном после поставки пилотной партии вагонов для ташкентского метро, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда ВЭБа Даниила Алгульяна.

Один из новых вагонов метро
© Sputnik / Павел Лисицын
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"Сама по себе сделка пилотная, она не очень большая, 20 вагонов, но знаковая. Сумма сделки 27,8 миллиона евро, а объем кредита порядка 22 миллионов евро. Узбекистан динамично развивается в настоящее время, сейчас там идет программа реконструкции системы общественного транспорта. Если мы говорим о Ташкенте, мы искренне надеемся, что за этой пилотной сделкой последуют следующие интересные сделки по поставке нашей техники для города Ташкента", - сказал собеседник агентства.

"На кольцевой линии ташкентского метро порядка 45 составов, что составляет почти 200 вагонов, и это только одна линия, а там есть еще три линии, так что развиваться есть куда. Мы финансировали, например, сделки по модернизации будапештского метро по линии "Метровагонмаша", - также продолжил он.

Первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Узбекистан в конце мая заявил, что ВЭБ профинансирует поставку вагонов метро для Ташкента. ВЭБ.РФ позднее сообщил, что в рамках визита Медведева в Узбекистан ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности республики Узбекистан (Узнацбанк) подписали кредитный договор о финансировании проекта поставки пяти поездов метро, а также сопутствующих материально-технических средств и услуг для метро Ташкента. Подвижной состав будет выпущен на российском "Метровагонмаше" (входит в "Трансмашхолдинг").

Теги:
Ташкент, метро, Узбекистан, Россия



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