Таджикистан выделит 5 миллионов долларов на проект энергосистемы ЦА

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Таджикистан выделит пять миллионов долларов на реализацию проекта по воссоединению энергосистемы страны с объединенной электроэнергетической системой Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства финансов.

Этот проект позволит Таджикистану экспортировать избыток электроэнергии в Узбекистан и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов.

"Общая сумма проекта составляет 40 миллионов долларов, 35 миллионов из которых грантовая поддержка Азиатского банка и пять миллионов - вклад Таджикистана", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что проект будет завершен к 2022 году.

По его словам, проект предусматривает полное восстановление и соединение электроэнергетической системы Таджикистана с энергосистемой Узбекистана, что означает восстановление параллельной работы таджикской энергосистемы с региональной, от которой Таджикистан был отрезан в 2009 году. В рамках проекта для синхронизации электрических сетей Таджикистана и Узбекистана планируется установить оборудование, которое повысит надежность системы.

Сейчас Таджикистана ежесуточно экспортирует свыше 11 миллионов кВт/часов электроэнергии, из них 6,5 миллионов - в Узбекистан и 4,2 миллиона - в Афганистан.