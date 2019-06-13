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ЦБ Узбекистана провел встречу с Банком России

Банк России поделился опытом кадровой работы с коллегами из ЦБ Узбекистана

Центральный банк Узбекистана
Экономика
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Четырехдневный семинар был посвящен вопросам управления кадровым потенциалом, а также системе управления персоналом.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В период с 10 по 13 июня Узбекистан посетила делегация Банка России, сообщает пресс-служба Центрального банка.

Встреча состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, которое предполагает обучение банковского персонала и обмен опытом по вопросам кадровой политики. Российская делегация была представлена заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским и директором университета Банка Андреем Афониным.

В ходе встречи стороны обсудили, как оптимизировать деятельность кадровой политики узбекских банков.

На семинаре, в котором приняли участие руководители структурных подразделений ЦБ, а также представители кадровых служб коммерческих банков Узбекистана, российская делегация рассказала о системе управления персоналом, управлении талантами и HR политике.

Также российская сторона поделилась опытом по трансформации Банка России и переходу на новый формат работы с кадрами.

Теги:
банки, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



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