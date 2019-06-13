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Микрозаймы не пройдут: Центробанк ужесточит требования

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Ограничения и новые требования вводят для защиты интересов потребителей.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана разработан проект, который ужесточит требования по микрозаймам, сообщил директор департамента пруденциального надзора кредитных организаций Центрального банка Аброр Турдалиев в интервью изданию Spot.

Будет введены ограничения на дневную процентную ставку. Также один человек сможет заключать ограниченное количество договоров микрозайма.

Как заявил Турдалиев, в первую очередь данная инициатива разработана в интересах потребителя, так как некоторые организации и банки заинтересованны, чтобы заемщик как можно дольше оставался в долгах.

Согласно закону, принятому в сентябре прошлого года, сумма микрозайма не должна превышать 100 минимальных заработных плат, выдавать ее в основном будут наличным на срок до 1 года.

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© Foto : GlobUz
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При этом запрещено начисление процентов, взимание комиссии и неустойки – штрафов или пени, а также применение любых других мер ответственности по договорам оказания услуг на сумму, которая составляет более половины размеры заимствования в год.

На сегодня в республике работают 36 микрокредитных организаций и 900 филиалов коммерческих. При помощи новых поправок государства уравнивает их в правах.

Теги:
закон, Центральный банк Республики Узбекистан, долги, кредитная карта, Кредит, микрокредит



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