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Участок магистрального газопровода

Японская Mitsubishi модернизирует газотранспортную систему Узбекистана

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Узбекистан и Япония обсудили перспективы сотрудничества в новых проектах в энергетической и нефтегазовой сферах.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Японская Mitsubishi интересуется участием в проекте по созданию газохимического кластера в Узбекистане по технологии МТО (methanol to olefins), сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

По данным пресс-службы, руководство минэнерго в Ташкенте провело переговоры с генеральным менеджером международного департамента Mitsubishi Казухиро Ватанабе. 

"Mitsubishi выразила заинтересованность в участии в проектах по созданию газохимического кластера МТО и модернизации газотранспортной системы Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, японская компания также обсудила реализацию проекта по строительству новых парогазовых установок (ПГУ) на Навоийской ТЭС, а также создание сервис-центров технического обслуживания для газовых турбин Mitsubishi.

Пробирки в химической лаборатории
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Узбекистане создадут кластер по производству газохимической продукции

По данным АО "Узбекнефтегаз", в среднесрочной перспективе в Узбекистане планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс (ГХК) по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа и производить 200-250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100-150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.

В октябре 2016 года международный консорциум в составе японских Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd подписал с АО "Узбекэнерго" контракт на строительство ПГУ комбинированного цикла мощностью 450 МВт. Проект стоимостью около 550 миллионов долларов также предусматривает возведение газодожимной компрессорной станции. Срок реализации — три года.

Теги:
Япония, Нефть, энергетика, Узбекнефтегаз, Ташкент, Узбекистан



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