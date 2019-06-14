Страны ШОС хотят увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Страны ШОС продолжают готовить Дорожную карту по повышению доли национальных валют во взаимных расчетах, говорится в декларации по итогам саммита в Бишкеке.

"Государства-члены отметили проводимую работу по изучению вопросов создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и высказались за продолжение соответствующих консультаций. Они считают важным расширять практику использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами-членами ШОС", - сообщается в опубликованном на сайте Кремля документе.

В Бишкеке в пятницу состоялся саммит ШОС. В нем участвовали лидеры всех стран-участниц: России, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Беларуси, Афганистана, Монголии и Ирана.