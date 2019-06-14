20:10 14 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Денежные купюры и монеты России

Страны ШОС хотят увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
Получить короткую ссылку
7710

Государства намерены создать Фонд развития (Специального счета) ШОС и Банк развития ШОС.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Страны ШОС продолжают готовить Дорожную карту по повышению доли национальных валют во взаимных расчетах, говорится в декларации по итогам саммита в Бишкеке.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств-членов ШОС в Бишкеке
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев предложил странам ШОС шесть инициатив

"Государства-члены отметили проводимую работу по изучению вопросов создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и высказались за продолжение соответствующих консультаций. Они считают важным расширять практику использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами-членами ШОС", - сообщается в опубликованном на сайте Кремля документе.

В Бишкеке в пятницу состоялся саммит ШОС. В нем участвовали лидеры всех стран-участниц: России, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Беларуси, Афганистана, Монголии и Ирана.

По теме

Путин пригласил участников ШОС в Россию на 75-летие Победы
Итоги ШОС: какие документы подписали главы государств
Теги:
Бишкек, ШОС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
Ради общего процветания: как прошел саммит ШОС в Бишкеке
Владимир Норов анонсировал проект Восемь чудес ШОС - видео
Владимир Норов анонсировал проект "Восемь чудес ШОС" - видео
Порядок приема детей в школы Ташкента через центр госуслуг
Как устроить ребенка в школу - инструкция

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054