Артур Лаффер: налоговые льготы отдельным предприятиям неэффективны

По мнению Лаффера, налоговые ставки могут быть снижены для тех отраслей и производств, продукция которых играет социальную роль.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Советник по экономическим вопросам руководства США, доктор Артур Лаффер выступил на Региональном Форуме "Центральная Азия, Монголия, Кавказ и Афганистан" (CAMCA 2019), проходившем 13-14 июня в Ташкенте.

"Налоговые льготы отдельным отраслям и предприятиям неэффективны, они ломают рынок. Лучше, чтобы все платили налоги, но тем, кого нужно поддержать можно финансировать. Это более прозрачная форма поддержки", - отметил он.

По мнению Лаффера налоговые ставки могут быть снижены для тех отраслей и производств, продукция которых играет социальную роль. Наоборот, производство продукции, приносящей вред здоровью граждан, например, сигареты, алкоголь, должны облагаться по более высоким ставкам. Таким образом, цель налоговой системы - стимулировать рост экономики.

Лаффер привел пример: на ранних этапах развития экономики США налоги были очень низкими. В 1910 году доля налогов к ВВП страны составляла лишь 3%. Узбекистану на сегодняшнем этапе развития необходимо сократить неэффективные государственные расходы и снизить налоги для бизнеса. Это позволит расширить производство. Затем, когда уже экономика станет развитой, можно повышать налоги.

Высокие ставки могут применяться для таких отраслей как, золотодобывающая промышленность, сфера недвижимости.

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Артур Лаффер экономист из США. По-настоящему стал знаменит благодаря "Кривой Лаффера", которая представляет собой закономерность влияния ставок налогов на налоговые поступления в бюджет страны.

Напомним, новый порядок налогообложения НДС в Узбекистане был введен в январе этого года в соответствии с Концепцией налоговой системы. Согласно новым правилам, субъекты предпринимательства платят 20% налога на добавленную стоимость при обороте не менее 1 миллиарда сумов в год.