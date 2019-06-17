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Здание Всемирного банка

ВБ выделил Узбекистану еще 500 млн долларов на поддержку бюджета

© Flickr / Bruno Sanchez-Andrade Nuño
Экономика
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Средства будут направлены на финансирование госпрограмм по созданию новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Всемирный банк выделит для Узбекистана еще 500 миллионов долларов на поддержку госпрограмм, финансируемых из бюджета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя министерства финансов республики.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
© Wikipedia
ВБ может предоставить Узбекистану еще средства на поддержку бюджета

В июле 2018 года вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщил журналистам, что ВБ и Азиатский банк развития (АБР) предоставили стране 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, чтобы не допустить рост его дефицита в краткосрочной перспективе. В частности, ВБ выделил 500 миллионов долларов, АБР – 300 миллионов долларов.

По его словам, эти средства будут направлены на финансирование госпрограмм по созданию новых рабочих мест, реформированию госсектора экономики.

Сенат Узбекистана в декабре 2018 года одобрил госбюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% ВВП, или 4,5 триллиона сумов (около 530 миллионов долларов). Доходную часть бюджета планируется обеспечить в размере 24,2% к ВВП, или 102,6 триллиона сумов (около 12,4 миллиарда долларов), расходы — 25,3% к ВВП, или 107,4 триллиона сумов (12,6 миллиарда долларов).

По материалам Минфина, для покрытия дефицита госбюджета помимо внутренних источников впервые будут привлечены займы ВБ и АБР. По прогнозам министерства, в 2020–2021 годах дефицит бюджета планируется снизить до 0,1% к ВВП, для его покрытия планируется выпустить государственные краткосрочные облигации на сумму до 3 триллионов сумов (около 360 миллионов долларов).

Теги:
Бюджет, Узбекистан, Всемирный банк



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