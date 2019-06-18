Французская Orano начнет добывать уран в Узбекистане

Соглашение о реализации проекта было подписано в октябре прошлого года в ходе визита президента Шавката Мирзиёева во Францию.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Французская компания Orano Mining S.A. намерена создать совместное предприятие (СП) по разведке и добыче урана в Навоийской области Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) республики.

"Orano и Госкомгео создадут СП по разведке и добычи урана, подготовлен проект соглашения о создании предприятия", — рассказали в ведомстве.

Ожидается, что СП будет создано уже до конца июля.

Новое предприятие поэтапно проведет геологоразведку на трех перспективных площадях урана "песчаникового" типа — Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук. В случае получения положительных результатов оно займется разработкой выявленных запасов и реализацией урана.

Уставной капитал СП составит 34,5 миллиона долларов. Доля Orano — 51% в виде денежных средств, технологического оборудования и техники, Госкомгеологии — 49% за счет затрат на геологическую и иную информацию на контрактных площадях.

Соглашение о реализации проекта было подписано в октябре прошлого года в ходе визита президента Шавката Мирзиёева во Францию.

По данным Госкомгео, разведанные и оцененные запасы урана составляют около 190 тысяч тонн, из них свыше 140 тысяч тонн — уран месторождений песчаникового типа, 47 тысяч тонн — черносланцевого. Месторождения урана песчаникового типа, который более доступен для разработки, ранее не предлагались иностранным инвесторам, они входят в ресурсную базу Навоийского горно-металлургического комбината. Тот имеет монопольное право на добычу, обогащение и экспорт урана в республике.

В последние годы правительство Узбекистана пыталось привлечь иностранных инвесторов к разработке урановых месторождений черносланцевого типа, которые в настоящее время в республике не отрабатываются и в экономическом плане требуют существенных инвестиций.

Производство урана в Узбекистане в 2007 году увеличилось на 0,5% — до 2,27 тысячи тонн. Последующие данные не обнародованы. Весь произведенный уран республика пока только экспортирует.

Orano Mining S.A. — одна из "дочек" крупной международной французской промышленной компании Оrano S.A., лидера атомной промышленности страны.