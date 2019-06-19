"Газпром" инвестирует 700 млн долларов в добычу газа в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Совместное предприятие NaturalGas-Stream, созданное Gas Project Development Central Asia (дочерней структурой Gazprom International) и "Узбекнефтегазом", инвестирует более 700 миллионов долларов в добычу газа на северо-западе Узбекистана, соответствующее постановление правительство опубликовано на сайте национальной базы законодательства.

СП NaturalGas-Stream было создано в конце 2016 года для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе. С узбекской стороны, помимо собственно "Узбекнефтегаза", соучредителями СП выступают структуры холдинга - ООО "Мубарекнефтегаз" и ООО "Устюртгаз", с зарубежной это, помимо структуры "Газпрома", Altmax Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре. Долевое участие не раскрывается.

"Утвердить основные технико-экономические параметры ТЭО инвестиционного проекта", - говорится в тексте документа.

В соответствии с ТЭО, объем инвестиций составит 701,4 миллиона долларов, в том числе средства СП - 243,4 миллиона и зарубежные кредиты – 458 миллионов долларов. Проектная мощность добычи составляет 1,633 миллиарда кубометров природного газа, 94,5 тысячи тонн газового конденсата, около 80 тысяч тонн топлива (бензин, керосин, сжиженный газ). Весь добываемый газ планируется поставлять на экспорт.

В марте представитель АО "Узбекнефтегаз" сообщал РИА Новости, что СП вышло на добычу около 1,5 миллиардов кубометров газа в год, а инвестиции в проект составили около 300 миллионов долларов.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.