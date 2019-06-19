Международное агентство Fitch присвоило Ташкенту рейтинг "BB-"

ТАШКЕНТ, 19 июн -Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ташкенту долгосрочный рейтинг "BB-" в национальной и иностранной валюте, сообщает пресс-служба хокимията города.

"Подобный рейтинг столице Узбекистана присваивается впервые", - говорится в сообщении.

В здании администрации Ташкента состоялось торжественное вручение сертификата управляющим директором и региональным главой Fitch Rating по России, СНГ и Черноморскому региону Дмитрием Сурковым.

Сурков поздравил Ташкент и выразил уверенность, что рейтинг станет одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности столицы Узбекистана.