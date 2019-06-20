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Жамшид Кучкаров - Министр финансов

Вице-премьер Узбекистана отправится на заседание Экономсовета СНГ в Минске

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Участники заседания обсудят дальнейшее развитие сотрудничества в экономической сфере.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров возглавит делегацию страны на заседании Экономического совета СНГ в Минске 21 июня, сообщает МИД страны.

© Sputnik / Евгений Биятов
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"Двадцать первого июня делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра, министром финансов Жамшидом Кучкаровым примет участие в 82-м заседании Экономического совета СНГ в Минске", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе заседания стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в экономической сфере, добавили в МИД.

Также члены Совета обсудят ход подготовки проекта соглашения о свободной торговле услугами, работа над которым ведется с 2012 года.

Проект предусматривает свободный доступ организаций и компаний одного государства к рынкам услуг других участников содружества. Напомним, в августе 2018 года в Узбекистане была создана межведомственная рабочая группа по подготовке этого соглашения.

Теги:
Москва, Минск, СНГ, Узбекистан



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