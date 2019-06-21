"Кабульский коридор" и железная дорога на Китай: для чего они Узбекистану

Новые транспортные проекты позволят решить несколько задач, главная из которых — стратегическая.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Элдор Арипов объяснил, в чем ценность железнодорожных магистралей "Узбекистан – Кыргызстан – Китай" и "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" — так называемого "Кабульского коридора".

В Агентстве информации и массовых коммуникаций прошел брифинг, посвященный основным итогам участия президента республики Шавката Мирзиёева в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммите Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Железная дорога "Узбекистан – Кыргызстан – Китай" станет кратчайшим путем из Китая в страны Европы и Ближнего Востока, отметил Элдор Арипов. Расстояние сократится на 900 километров, а время доставки грузов — на семь-восемь дней.

"По оценкам экспертов, перевозка грузов в объеме не менее пяти миллионов тонн в год может полностью покрыть расходы на строительство дороги, — заявил директор ИСМИ. — Перспективность данного проекта демонстрирует уже налаженный автокоридор "Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент", который впервые позволил автоперевозчикам из Центральной Азии напрямую выходить на Китай".

Еще один перспективный проект — строительство железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" с выходом на пакистанский порт Гвадар. Узбекистан, Афганистан, Россия, Казахстан и Пакистан уже приступили к его обсуждению. В декабре прошлого года и в марте этого в Ташкенте прошли пятисторонние встречи глав железнодорожных ведомств. Было решено создать рабочую группу по реализации проекта.

Пакистан все активнее торгует с государствами Центральной Азии и странами СНГ, отметил Арипов. Ожидается, что к 2025 году объем торговли составит шесть миллиардов долларов.

"Единственное, что ее сдерживает, — отсутствие прямых транспортных коридоров", — сказал директор института.

Он также добавил, что этот коридор свяжет кратчайшим путем Центральную Азию через Афганистан с Пакистаном. Также государства Южной Азии получат возможность выхода на рынки СНГ и Европы.

Более того, вместе с линией "Узбекистан – Кыргызстан – Китай" дорога "Мазари – Шариф-Кабул – Пешавар" решит стратегическую задачу — объединит четыре крупнейших транспортных коридора в Китае, СНГ, Европе и Южной Азии.

Транспортные коммуникации не только решают проблемы взаимосвязанности. Они дают новые рабочие места, стимулируют торговлю, мотивируют развитие, отметил Арипов.

"В целях обеспечения финансирования указанных транспортно-инфраструктурных проектов президентом Узбекистана была озвучена инициатива создания "Финансового диалога для стран Центральной Азии и Афганистана". Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, президент предложил также разработать и принять Стратегию ШОС по развитию взаимосвязанности экономических и транспортных коридоров", — рассказал директор ИСМИ.

Напомним, в ходе выступления на форуме "Один пояс – один путь", который прошел в Пекине в апреле, глава государства также отметил актуальное значение раскрытия транзитного потенциала Центрально-Азиатского региона и формирования экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия. Тогда же он предложил ввести сквозной тариф на железнодорожные перевозки по маршруту: порты Желтого моря – Центральная Азия – Европа.