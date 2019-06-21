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Грузовые вагоны

Узбекистан и Казахстан увеличат объемы железнодорожных перевозок

© pixabay
Экономика
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Объемы грузовых и пассажирских перевозок будут увеличены, а для транзитных грузов из Узбекистана могут появиться дополнительные льготы.

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют увеличить объемы грузо-и пассажироперевозок на железнодорожных сообщениях двух стран, сообщает пресс-служба АО “Узбекистон темир йуллари”.

Железнодорожные составы на станции
© Sputnik / Игорь Агеенко
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В пятницу, 21 июля, председатель правления АО “Узбекистон темир йуллари” Хаснутдин Хасилов встретился с председателем правления АО “Национальная компания” Қазақстан Темир Жолы” Сауатом Мынбаевым.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с грузовыми и пассажирскими перевозками и их безопасностью. Кроме того, речь шла и о создании дополнительных льгот при перевозке транзитных грузов. 

В настоящее время большая часть железнодорожных поставок грузов из Узбекистана на мировой рынок осуществляется через территорию Казахстана.

Стороны постоянно совершенствуют работу по обеспечению безопасности движения на железных дорогах, так как обе страны заинтересованы в увеличении грузоперевозок и пассажиропотока.

Теги:
Железная дорога, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан



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