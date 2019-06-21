21:29 21 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Ветровые электростанции

Мирзиёев поручил ускорить строительство ветровых электростанций

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
Получить короткую ссылку
5810

В ближайшее время инвестиционный проект по строительству ветровых электростанций в республике обретет юридическую и финансовую поддержку.

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев постановил ускорить реализацию инвестиционного проекта по строительству ветровых электростанций с компанией Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин
За какими электростанциями будущее — комментарий эксперта по энергетике
Президент поручил руководителям министерств, ведомств и отраслевых компаний республики в ближайшие время обеспечить юридическую и финансовую поддержку проекта, а также оказать необходимое содействие иностранным рабочим и инвесторам.

Координаторами проекта назначены Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство энергетики Узбекистана. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя премьер-министра Элёра Ганиева и министра энергетики Алишера Султанова.

Напомним, в марте этого года в рамках официального визита президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты было заключено соглашение об инвестициях в строительство ветровых электростанций на территории республики.

Со стороны ОАЭ партнером и инвестором проекта выступает компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar. От Узбекистана соглашение подписали Министерство инвестиций и внешней торговли и АО "Узбекэнерго".

Документ предусматривает поэтапную реализацию проекта по разработке, финансированию, строительству, владению и эксплуатации ветровых электростанций.

Компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar специализируется на разработке экологически чистых технологий, а также производстве и реализации связанной продукции. В то же время Узбекистан планирует довести долю возобновляемых источников солнечной энергии до 15 процентов уже к 2025 году.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, ОАЭ, энергетика, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Толпы фанатов и маленький слоненок: политики познают мир селфи
СЭЗ Навои: передовые технологии и широкие возможности для бизнеса
Передовые технологии и широкие возможности: как работает СЭЗ "Навои"
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054