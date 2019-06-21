Мирзиёев поручил ускорить строительство ветровых электростанций

В ближайшее время инвестиционный проект по строительству ветровых электростанций в республике обретет юридическую и финансовую поддержку.

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев постановил ускорить реализацию инвестиционного проекта по строительству ветровых электростанций с компанией Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar.

Президент поручил руководителям министерств, ведомств и отраслевых компаний республики в ближайшие время обеспечить юридическую и финансовую поддержку проекта, а также оказать необходимое содействие иностранным рабочим и инвесторам.

Координаторами проекта назначены Министерство инвестиций и внешней торговли и Министерство энергетики Узбекистана. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя премьер-министра Элёра Ганиева и министра энергетики Алишера Султанова.

Напомним, в марте этого года в рамках официального визита президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты было заключено соглашение об инвестициях в строительство ветровых электростанций на территории республики.

Со стороны ОАЭ партнером и инвестором проекта выступает компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar. От Узбекистана соглашение подписали Министерство инвестиций и внешней торговли и АО "Узбекэнерго".

Документ предусматривает поэтапную реализацию проекта по разработке, финансированию, строительству, владению и эксплуатации ветровых электростанций.

Компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar специализируется на разработке экологически чистых технологий, а также производстве и реализации связанной продукции. В то же время Узбекистан планирует довести долю возобновляемых источников солнечной энергии до 15 процентов уже к 2025 году.