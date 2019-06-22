Узбекистан на сельскохозяйственной конференции ООН в Риме

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Делегация во главе с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым участвует в Региональной министерской конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что в Узбекистане будут созданы семеноводческие кластеры. Согласно документу, уже в 2019 году в Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областях будет поэтапно внедряться кластерная форма производства семян сельскохозяйственных культур.