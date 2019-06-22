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Узбекистан на сельскохозяйственной конференции ООН в Риме

© Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана
Экономика
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Министр Жамшид Ходжаев участвует в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, проходящей в Риме

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Делегация во главе с министром сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым участвует в Региональной министерской конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, сообщает пресс-служба ведомства.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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В рамках мероприятия Жамшид Ходжаев встретился с президентом компании Besana. Стороны обсудили вопросы, связанные с осуществлением проектов по созданию в Наманганской и Сырдарьинской областях интенсивных садов для выращивания разных сельскохозяйственных культур. Неаполитанская компания является одной из самых крупных в Италии. 

Напомним, что в Узбекистане будут созданы семеноводческие кластеры. Согласно документу, уже в 2019 году в Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областях будет поэтапно внедряться кластерная форма производства семян сельскохозяйственных культур.

Теги:
ООН, ООН, Выставка, Сельское хозяйство



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