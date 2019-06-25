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Заготовки для чеканки монет

В Узбекистане резко подорожали монеты из золота и серебра

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Монеты из драгоценных металлов посвящены юбилейным датам и памятным событиям.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана с 26 июня вводит новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

На официальном Telegram-канале регулятора сообщается, что одна золотая монета будет стоить 15,2 миллиона сумов. Таким образом, за неделю она подорожала на 900 тысяч.

Независимый эксперт в финансовой области Эльман Мехтиев
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Стоимость серебряной монеты составит 263 тысячи сумов, что на девять тысяч меньше, чем неделей ранее.

Напомним, Центробанк в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма. 

Общее количество выставляемых на продажу монет — 1,9 тысячи золотых и 6,9 тысячи серебряных.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, золотые монеты, монеты



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