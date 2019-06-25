В Узбекистане резко подорожали монеты из золота и серебра

Монеты из драгоценных металлов посвящены юбилейным датам и памятным событиям.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана с 26 июня вводит новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

На официальном Telegram-канале регулятора сообщается, что одна золотая монета будет стоить 15,2 миллиона сумов. Таким образом, за неделю она подорожала на 900 тысяч.

Стоимость серебряной монеты составит 263 тысячи сумов, что на девять тысяч меньше, чем неделей ранее.

Напомним, Центробанк в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма.

Общее количество выставляемых на продажу монет — 1,9 тысячи золотых и 6,9 тысячи серебряных.