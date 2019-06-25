В Узбекистане резко подорожали монеты из золота и серебра

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана с 26 июня вводит новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.
На официальном Telegram-канале регулятора сообщается, что одна золотая монета будет стоить 15,2 миллиона сумов. Таким образом, за неделю она подорожала на 900 тысяч.
Напомним, Центробанк в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма.
Общее количество выставляемых на продажу монет — 1,9 тысячи золотых и 6,9 тысячи серебряных.