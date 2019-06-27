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Дыни на прилавке

Узбекистан отправил в Оман первую партию дынь и персиков

© Sputnik / Амир Исаев
Экономика
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Оманские бизнесмены заявили, что готовы способствовать распространению узбекских овощей и фруктов в арабских странах Персидского залива.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана и международная логистическая компания ASYAD организовали пробную поставку в Оман дынь и персиков сорта "Нектарин". Всего в страну Персидского залива отправлено 200 килограммов фруктов, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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После отгрузки в посольстве республики в Маскате была организована выставка, посвященная запуску пилотного проекта. Представители ASYAD заявили, что готовы создать все необходимые условия для создания хаба по доставке и распространению узбекских овощей и фруктов в арабских странах Персидского залива.

Ранее на крупнейший фруктовый оптовый рынок Шанхая была доставлена первая партия черешни из Узбекистана — 30 тонн вкусной ягоды, выращенной в Ферганской области. Ее планируется продавать не только в Шанхае, но и в близлежащих провинциях Чжэцзян и Цзянсу.

До этого первую в истории партию свежей черешни из Наманганской области Узбекистана доставили на прилавки Лондона.

Кроме того, Узбекистан последовательно работает над продвижением экспорта плодоовощной продукции на рынки Украины. Так, уже началась продажа овощей и фруктов из республики на крупнейшем рынке "Шувар" во Львове.

Теги:
Экономика, овощи, Фрукты, Оман, Узбекистан



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