Президент подписал указ об отмене льгот на НДС для производителей

Принятые меры позволят увеличить поступления в бюджет Узбекистана, а также будут способствовать здоровой конкуренции среди предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот", сообщает пресс-служба МИД республики.

В документе перечислены категории предпринимателей и производителей, которые обязаны будут уплачивать единый налог или налог на добавленную стоимость.

В пояснении к указу говорится, что этим меры приняты в целях улучшения в стране инвестиционного климата, обеспечения реализации принципов добросовестной конкуренции и упорядочения практики предоставления льгот по налогам и таможенным платежам.

В частности, с 1 августа 2019 года сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся плательщиками единого земельного налога, имеют право перейти на уплату налога на добавленную стоимость на добровольной основе. Кроме того, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги операторам и (или) провайдерам телекоммуникаций, выручка которых от реализации услуг превысила 100 миллионов сумов в календарном году, но не более одного миллиарда сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 25 процентов от суммы вознаграждения.

Вместе с тем, с 1 октября 2019 года юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа через автозаправочные станции, обязаны будут уплачивать налог на добавленную стоимость независимо от размера выручки. Субъекты предпринимательства – импортеры товаров признаются плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от размера выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Согласно указу главы государства отменяются льготы по налогу на добавленную стоимость на следующие категории товаров:

асбеста, угля, лесоматериалов, древесины и изделий из нее, углеводородного сырья;

соевых бобов, семян подсолнечника и кунжута, масличного сырья и сахара-сырца;

сельскохозяйственной техники, автотранспортных средств, комплектующих изделий, материалов и технологической оснастки, используемых в производстве автотранспортных средств

С 1 октября 2019 года отменяются льготы по налогу на добавленную стоимость в отношении сельскохозяйственной продукции собственного производства и производимого в Узбекистане продовольствия.

Производители хлопка-сырца, согласно новому документу, переходят на уплату налога на добавленную стоимость с урожая 2019 года.

Вместе с тем, с 1 августа 2019 года не подлежат налогообложению суммы заработной платы и другие доходы физических лиц, направляемые на оплату страховых премий.

Государственному налоговому комитету Узбекистана в месячный срок поручено разработать порядок применения финансовых санкций в отношении предпринимателей за просроченную дебиторскую задолженность по импортным контрактам на поставку оборудования и (или) комплектующих. В то же время, Минфин и ГНК республики должны представить механизм обязательного возмещения суммы превышения зачета по налогу на добавленную стоимость над его начисленной суммой.

Помимо этого министерству финансов и Государственному таможенному комитету до 1 августа 2019 года необходимо пересмотреть порядок предоставления таможенных льгот, основываясь на международном опыте в этой сфере.