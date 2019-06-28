Глава "Узбекнефтегаза" рассказал о коррупции в системе закупок

По словам Сидикова, различные махинации происходят на местах с контрактами стоимостью менее 50 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Глава "Узбекнефтегаза" Баходир Сидиков заявил, что на местах имеются случаи махинаций в системе закупок в нефтегазовой сфере.

"Но эти все случаи касаются закупок стоимостью меньше 50 тысяч долларов по одному контракту", - отметил он.

По его словам, все контракты стоимостью свыше 50 тысяч долларов заключаются централизованно, через "Нефтегазинвест". Эта компания обеспечивает широкое освещение всех проводимых конкурсов и постоянный контроль всех закупок.

Сидиков сообщил, что нередко даже те компании, которые по всем параметрам могут стать победителями тендера, предлагают взятки.

"Происходят ситуации, когда мы приостанавливаем тендер, заново его объявляем и не допускаем к участию компании, которые проявили малейшие элементы коррупции", - утверждает глава "Узбекнефтегаза".

Сидиков обратил внимание на то, что сейчас "Узбекнефтегаз" стремится к тому, чтобы полностью исключить случаи коррупции.