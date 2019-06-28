19:33 28 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Логотип Узбекнефтегаз

Глава "Узбекнефтегаза" рассказал о коррупции в системе закупок

Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Экономика
Получить короткую ссылку
146 0 0

По словам Сидикова, различные махинации происходят на местах с контрактами стоимостью менее 50 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Глава "Узбекнефтегаза" Баходир Сидиков заявил, что на местах имеются случаи махинаций в системе закупок в нефтегазовой сфере.

"Но эти все случаи касаются закупок стоимостью меньше 50 тысяч долларов по одному контракту", - отметил он.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Лукойл" и национальные интересы: как "Узбекнефтегаз" будет гасить долги

По его словам, все контракты стоимостью свыше 50 тысяч долларов заключаются централизованно, через "Нефтегазинвест". Эта компания обеспечивает широкое освещение всех проводимых конкурсов и постоянный контроль всех закупок.

Сидиков сообщил, что нередко даже те компании, которые по всем параметрам могут стать победителями тендера, предлагают взятки.

"Происходят ситуации, когда мы приостанавливаем тендер, заново его объявляем и не допускаем к участию компании, которые проявили малейшие элементы коррупции", - утверждает глава "Узбекнефтегаза".

Сидиков обратил внимание на то, что сейчас "Узбекнефтегаз" стремится к тому, чтобы полностью исключить случаи коррупции.

Теги:
Нефть, борьба с коррупцией, Коррупция, Узбекнефтегаз, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота по-советски: как одевались модницы времен хрущевской "оттепели" – фото
Просьба Трампа к Путину заставила смеяться весь зал - видео
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054