13:03 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Руководитель PR-службы компании Ораз Абдуразаков

Вне зоны доступа: Ораз Абдуразаков уходит из Beeline

Пресс-служба Билайн
Экономика
Получить короткую ссылку
101 0 0

Генеральный директор СП Buzton решил сосредоточится на писательской деятельности и покидает Beeline, проработав в компании более 10 лет.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Ораз Абдуразаков сообщил об уходе из компании Beeline, передает издание Spot, со ссылкой на пресс-службу компании.

Абдуразаков занимал пост директора по внешним связям и коммуникациям в Unitel, а также являлся Генеральный директор СП Buzton. Как заявил сам Ораз Абдуразаков, в последнее время он занимался и писательской деятельностью и карьерой, что не позволяло ему отдаваться одному из дел полностью.

Beeline заплатила Узбекистану многомиллиардный штраф >>>

Как заявил Абдуразаков, он вынужден покинуть пост, чтобы заняться собственными литературными проектами и над продвижением новой книги. Как стало известно ранее, российское издание "Эксмо" выпустит его новую книгу "Шпага д’Артаньяна, или Год спустя", а еще в 2016 году издал роман в стихах об известном на весь мир полководце и правителе Амире Темуре под названием "Повелитель".

Офис компании Beeline в Ташкенте
© Пресс-служба Beeline Uzbekistan
Дохода больше — клиентов меньше: Beeline в Узбекистане об итогах полугодия
Ораз Абдуразаков родился в 1981 году в Ташкенте. В 2001 году окончил факультет журналистики Ташкентского Государственного университета по специальности "Реклама и связи с общественностью". В 2005 году получил степень магистра журналистики в Национальном университете Узбекистана, защитив диссертацию "Мониторинг аудитории печатных СМИ". Успешно защитил проект и получил диплом с отличием в London School of Public Relations.

Теги:
Beeline Uzbekistan, Beeline, мобильное приложение, мобильный Интернет, мобильный оператор, мобильный телефон, сотовая связь, связь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии
Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика
Завернутого в пластиковый пакет ребенка спасли в США
Ужасная находка: в США нашли завернутого в пластиковый пакет младенца
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054