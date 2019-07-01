Вне зоны доступа: Ораз Абдуразаков уходит из Beeline

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Ораз Абдуразаков сообщил об уходе из компании Beeline, передает издание Spot, со ссылкой на пресс-службу компании.
Абдуразаков занимал пост директора по внешним связям и коммуникациям в Unitel, а также являлся Генеральный директор СП Buzton. Как заявил сам Ораз Абдуразаков, в последнее время он занимался и писательской деятельностью и карьерой, что не позволяло ему отдаваться одному из дел полностью.
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Как заявил Абдуразаков, он вынужден покинуть пост, чтобы заняться собственными литературными проектами и над продвижением новой книги. Как стало известно ранее, российское издание "Эксмо" выпустит его новую книгу "Шпага д’Артаньяна, или Год спустя", а еще в 2016 году издал роман в стихах об известном на весь мир полководце и правителе Амире Темуре под названием "Повелитель".