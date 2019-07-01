13:04 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Табло курса евро в витрине операционной кассы

Евро и доллар уверенно растут: ЦБ установил новые курсы валют

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (66)
248 0 0

Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать со 2 июля.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Согласно данным Центробанка Узбекистана, доллар стоит 8574,74 сума, а евро — 9747,76.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+26,60 на прошлой неделе и +14,40 на этой), евро ведет себя нестабильно. На прошлой неделе европейская валюта подскочила на 165,96, хотя ранее показывала резкое снижение. На этой недели евро стабильно растет к суму (+15,80).

© ЦБ Узбекистана
Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать со 2 июля.

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Однако изменения в курсе носят еще и сезонный характер. так что после значительных колебаний и роста в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

Официальный курс устанавливается Центральным банком Узбекистана еженедельно.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (66)
Теги:
доллары, евро, валютные операции, валютная реформа, обмен валюты, курс валюты, валютчики, валюта



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии
Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика
Завернутого в пластиковый пакет ребенка спасли в США
Ужасная находка: в США нашли завернутого в пластиковый пакет младенца
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054