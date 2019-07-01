Евро и доллар уверенно растут: ЦБ установил новые курсы валют

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Согласно данным Центробанка Узбекистана, доллар стоит 8574,74 сума, а евро — 9747,76.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+26,60 на прошлой неделе и +14,40 на этой), евро ведет себя нестабильно. На прошлой неделе европейская валюта подскочила на 165,96, хотя ранее показывала резкое снижение. На этой недели евро стабильно растет к суму (+15,80).

© ЦБ Узбекистана Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать со 2 июля.

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Однако изменения в курсе носят еще и сезонный характер. так что после значительных колебаний и роста в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

Официальный курс устанавливается Центральным банком Узбекистана еженедельно.