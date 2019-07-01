21:38 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов

Мирзиёев поручил активнее исследовать перспективные месторождения

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
51 0 0

В стране будет разработана программа геологоразведочных работ нового формата на 2020-2021 годы.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором определил задачи по развитию геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

По данным пресс-службы главы государства, в республике более двух тысяч месторождений с запасами 73 видов полезных ископаемых. На совещании отмечалось, что при этом 437 депозитов остаются неосвоенными, темпы изучения новых перспективных месторождений — неудовлетворительны, а 70% используемой техники уже изношено. Уровень работы по привлечению инвестиций в отрасль также оценен как слабый.

Работа за микроскопом в лаборатории
© Sputnik / Максим Богодвид
Узбекистан первым в Центральной Азии начнет изучать редкие металлы
Президент поручил оптимизировать налоговые ставки на геологоразведку и добычу, повысить эффективность направляемых на эти работы бюджетных денег, активнее привлекать в отрасль частные инвестиции. Особое внимание следует уделить месторождениям вольфрама, графита и других востребованных видов полезных ископаемых, в этом направлении необходимо реализовать не мене 20 проектов.

Глава государства указал, что необходимо реформировать систему финансирования геологоразведочных работ — и использовать для этого самый передовой опыт, а также — разработать программу геологоразведочных работ совершенно нового формата на 2020-2021 годы, обновить материально-техническую базу отрасли.

Министерству инвестиций и внешней торговли и Госкомгеологии предстоит сформировать портфель новых инвестиционных проектов, разместить информацию о них на своих сайтах, проводить мероприятия для привлечения инвесторов.

Теги:
Госкомгеологии, Инвестиции, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, полезные ископаемые, Экономика, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу
Жажда скорости по-узбекски: GRAND PRIX TASHKENT 2019 в Ташкенте — фото
«GRAND PRIX TASHKENT - 2019»
Жара и скорость: Гран При по картингу в Ташкенте — захватывающее видео
Как посетить центр госуслуг без очереди

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054