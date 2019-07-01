Мирзиёев поручил активнее исследовать перспективные месторождения

В стране будет разработана программа геологоразведочных работ нового формата на 2020-2021 годы.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором определил задачи по развитию геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

По данным пресс-службы главы государства, в республике более двух тысяч месторождений с запасами 73 видов полезных ископаемых. На совещании отмечалось, что при этом 437 депозитов остаются неосвоенными, темпы изучения новых перспективных месторождений — неудовлетворительны, а 70% используемой техники уже изношено. Уровень работы по привлечению инвестиций в отрасль также оценен как слабый.

Президент поручил оптимизировать налоговые ставки на геологоразведку и добычу, повысить эффективность направляемых на эти работы бюджетных денег, активнее привлекать в отрасль частные инвестиции. Особое внимание следует уделить месторождениям вольфрама, графита и других востребованных видов полезных ископаемых, в этом направлении необходимо реализовать не мене 20 проектов.

Глава государства указал, что необходимо реформировать систему финансирования геологоразведочных работ — и использовать для этого самый передовой опыт, а также — разработать программу геологоразведочных работ совершенно нового формата на 2020-2021 годы, обновить материально-техническую базу отрасли.

Министерству инвестиций и внешней торговли и Госкомгеологии предстоит сформировать портфель новых инвестиционных проектов, разместить информацию о них на своих сайтах, проводить мероприятия для привлечения инвесторов.