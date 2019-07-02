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В Узбекистане принят закон о Счетной палате

© sputnik Стас Этвеш
Экономика
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Данный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане принят закон "О Счетной палате Республики Узбекистан", сообщает канал Правовая информация.

Как говорится в документе, высшим органом государственного внешнего аудита и финансового контроля будет являться Счетная палата.

Данный орган будет заниматься системным анализом формирования проекта Государственного бюджета и его соответствия приоритетам социально-экономического развития страны.

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Также Счетная палата будет осуществлять аудит обеспеченности принимаемых государственных и территориальных программ источниками финансирования и оценивать целесообразность и обоснованность инвестиционных проектов.

Счетная палата будет подчиняться непосредственно Президенту. Он же будет определять структуру и численность ведомства, а также назначать председателя и лишать его полномочий в случае неудовлетворительной работы.

Данный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.




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