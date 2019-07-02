ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане принят закон "О Счетной палате Республики Узбекистан", сообщает канал Правовая информация.
Как говорится в документе, высшим органом государственного внешнего аудита и финансового контроля будет являться Счетная палата.
Данный орган будет заниматься системным анализом формирования проекта Государственного бюджета и его соответствия приоритетам социально-экономического развития страны.
Счетная палата будет подчиняться непосредственно Президенту. Он же будет определять структуру и численность ведомства, а также назначать председателя и лишать его полномочий в случае неудовлетворительной работы.
Данный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.