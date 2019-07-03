Узбекистан вложит 45 миллионов долларов в электрификацию Афганистана

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Узбекистан направит 45 миллионов долларов на электрификацию Афганистана, заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой в Мазари-Шарифе. Об этом сообщает TOLOnews. Стороны обсудили экономические отношения между двумя странами.

"Узбекистан выделит 45 миллионов долларов на линию электропередачи от Сурхана в Узбекистане до Пули-Хумри (город в провинции Баглан на севере страны, является ее центром. — Прим. ред.) длиной почти 200 километров и стоимостью 110 миллионов долларов", — сказал Арипов.

Он также подчеркнул, что Узбекистан готов сотрудничать с Афганистаном в сфере торговли, сельского хозяйства, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, газовой промышленности, инвестиций.

Абдулла Абдулла отметил, что правительство Афганистана стремится создать больше возможностей для узбекских инвесторов, и выразил надежду на расширение возможностей для афганских инвесторов в Узбекистане.

Ранее замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев рассказал о взаимодействии стран Центральной Азии в сфере энергетики. По его словам, сейчас ведутся переговоры по наращиванию мощностей, а также по регулированию потоков в зависимости от ситуации и внешних условий. В рамках энергокольца республика активно работает с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, периодически присоединяется Туркменистан.

"По Афганистану мы также существенно продвинулись. Азиатский банк развития предоставил афганской стороне кредит на строительство линии в 500 киловольт из Сурхандарьинской области Узбекистана. При этом договор на покупку аренды заключается на 10 лет по принципу "бери или плати". Это позволяет минимизировать риски при неполной эксплуатации построенной линии", — отметил Ходжаев.

В случае недостатка собственной электроэнергии для Афганистана Узбекистан сможет экспортировать электричество, закупая ресурсы у третьих стран, сказал он.