Доверяй, но проверяй: как убедиться в надежности бизнес-партнера в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Агентство государственных услуг запустило специальную платформу, которая позволяет получить информацию о потенциальном деловом партнере — индивидуальном предпринимателе или юридическом лице.
Как отметили в пресс-службе агентства, создание такой платформы — еще шаг на пути к улучшению инвестиционного климата в стране. При разработке сервиса использовался опыт Великобритании.
Ранее Агентство госуслуг представило график загруженности своих отделений. Теперь можно рассчитать свое личное время и забыть про долгие очереди.