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Девушка работает с ноутбуком. Архивное фото

Доверяй, но проверяй: как убедиться в надежности бизнес-партнера в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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В республике появилась платформа, которая дает возможность получить основную информацию о субъектах предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Агентство государственных услуг запустило специальную платформу, которая позволяет получить информацию о потенциальном деловом партнере — индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. 

© Sputnik / Антон Денисов
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Теперь убедиться в надежности бизнес-партнера можно с помощью двух порталов: fo.birdarcha.uz и мy.gov.uz. Чтобы получить информацию, нужно ввести ИНН интересующего субъекта предпринимательства. 

Как отметили в пресс-службе агентства, создание такой платформы — еще шаг на пути к улучшению инвестиционного климата в стране. При разработке сервиса использовался опыт Великобритании.

Ранее Агентство госуслуг представило график загруженности своих отделений. Теперь можно рассчитать свое личное время и забыть про долгие очереди.

Теги:
Узбекистан, проверка, Бизнесмен, бизнес



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