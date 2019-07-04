Доверяй, но проверяй: как убедиться в надежности бизнес-партнера в Узбекистане

В республике появилась платформа, которая дает возможность получить основную информацию о субъектах предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Агентство государственных услуг запустило специальную платформу, которая позволяет получить информацию о потенциальном деловом партнере — индивидуальном предпринимателе или юридическом лице.

Теперь убедиться в надежности бизнес-партнера можно с помощью двух порталов: fo.birdarcha.uz и мy.gov.uz. Чтобы получить информацию, нужно ввести ИНН интересующего субъекта предпринимательства.

Как отметили в пресс-службе агентства, создание такой платформы — еще шаг на пути к улучшению инвестиционного климата в стране. При разработке сервиса использовался опыт Великобритании.

Ранее Агентство госуслуг представило график загруженности своих отделений. Теперь можно рассчитать свое личное время и забыть про долгие очереди.