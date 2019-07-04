Раджабов: ребрендинг GM Uzbekistan придал автозаводу в Асаке независимость

Исполняющий обязанности гендиректора UZAUTO Motors Рустам Раджабов рассказал о планах предприятия, новых цветовых решениях и моделях, а также объяснил, чем вызвано переименование, и какие преимущества это даст узбекскому автопрому.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. После ребрендинга автомобильный концерн UZAUTO Motors получит большую независимость в принятии решений и сможет более динамично развиваться в условиях жесткой конкуренции, заявил исполняющий обязанности гендиректора предприятия Рустам Раджабов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Производственная свобода

Узбекистан полностью выкупил активы автозавода в Асаке у компании GM и теперь выступает под новым брендом.

"Для нашей компании начинается совершенно новый этап. Теперь мы получили независимость в решении ключевых вопросах развития и производства. Если раньше, к примеру, нам приходилось подолгу согласовывать запуск в производства очередной модели, теряя время и упуская выгоду, то теперь мы сами можем принимать подобные решения исходя из запросов рынка. При этом сотрудничество с GM у нас продолжится, кроме того, мы продлили контракт по использованию бренда Chevrolei", — пояснил Раджабов.

Он добавил, что ребрендинг завода и продажа головной компании своих активов связана с политикой оптимизации автомобильного гиганта, который ранее уже избавился от менее рентабельных производств.

Сразу несколько сюрпризов готовит UZAUTO Motors для автовладельцев. Во-первых, до конца года будет расширена цветовая палитра автомобилей - к традиционному и практичному в узбекских условиях белому цвету добавятся еще три. Сначала выпустят пробную партию матово-черных авто, а затем в продаже появятся модели еще в двух цветовых решениях: "мокрый асфальт" и "темно-бирюзовый". Черные машины после анализа спроса на них будут выпускать по предзаказу, а модели в двух других цветах — серийно. По словам Раджабова, особый интерес "темно-бирюзовый" цвет вызывает у представительниц прекрасного пола.

Готовится автозавод и к освоению производства новых моделей. Линии сборки планируется разместить в корпусах, где раньше собирались "Матизы".

"Мы полностью закупаем новые станки и оборудование под эти линии. Пока не могу раскрывать всех деталей, но это будут совершенно новые бюджетные востребованные модели с новыми двигателями, электрикой, материалами и комплектующими. Работа в этом направлении идет полным ходом", — подчеркнул и.о. гендиректора UZAUTO Motors.

По его словам, для наращивания производства по всей стране будут открыты десятки предприятий, производящих комплектующие для автомобильной промышленности.

Продажи в стране и на экспорт

Говоря о планах на текущий год, Раджабов заявил, что за первые шесть месяцев уже реализовано свыше 120 тысяч автомобилей, а до конца года планируется продать 270 тысяч штук. О том, сколько из них будет экспортировано, он не уточнил, но заметил, что Россия остается приоритетным рынком. Также постепенно налаживается производство некоторых моделей UZAUTO Motors в Казахстане.

"У нас были определенные сложности, особенно в 2016 году. Тут много факторов, в том числе от нас независящих, но сейчас ситуация начинает выправляться. Для нас Российский рынок по-прежнему в приоритете", — заключил Раджабов.

И.о. руководителя предприятия признался, что у отечественного производителя немало конкурентов, прежде всего, приходящий на узбекский рынок "Рено", но он уверен, что при четкой стратегии UZAUTO сможет предложить достойный продукт заинтересованным потребителям.