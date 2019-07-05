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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Стартовала разработка проекта строительства IV нитки газопровода из ЦА в Китай

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Новый участок протяженностью 210 километров станет самой короткой веткой в системе газопроводов Центральная Азия – Китай.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Китайская корпорация CNPC и АО "Узбекнефтегаз" приступили к подготовке проекта строительства четвертой нитки узбекского участка газопровода Центральная Азия – Китай.

"Мы сейчас с CNPC ведем работу над проектной документацией по четвертой нитке данного газопровода", — цитирует РИА Новости представителя узбекского холдинга. 

По его словам, группа экспертов работает над внедрением международных стандартов при строительстве объекта.

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Пресс-служба Министерства энергетики
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Новый участок пройдет по территории Сурхандарьинской области и не будет повторять маршрут первых трех работающих ниток, отметил собеседник. Строительством будет заниматься совместное предприятие (СП), создаваемое на паритетных началах с китайской корпорацией.

Новая линия газопровода Центральная Азия – Китай общей протяженностью около тысячи километров пройдет по территории пяти стран — Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая.

Соглашение о создании СП по строительству четвертой нитки узбекского участка газопровода Центральная Азия – Китай CNPC и "Узбекнефтегаз" подписали в августе 2014 года. Новый участок протяженностью 210 километров станет самой короткой веткой в этой системе газопроводов. Четвертая нитка свяжет действующую инфраструктуру газопровода на территории Узбекистана с участком в Таджикистане. Ее стоимость оценивается в 800 миллионов долларов.

Теги:
газ, Китай, Узбекистан, Узбекнефтегаз



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