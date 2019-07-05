Узбекистан ждет тарифная реформа

Стране нужны деньги на модернизацию сетей и внедрение энергосберегающих технологий.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Власти Узбекистана планируют повысить тарифы на энергоресурсы. Этот вопрос был рассмотрен на видеоселекторном совещании, которое 5 июля провел президент Шавкат Мирзиёев.

Когда именно ждать изменений, пока не сообщается.

Как отметили в пресс-службе главы государства, за последние два года в стране была проделана большая работа для того, чтобы население, социальные и производственные объекты бесперебойно получали электроэнергию и природный газ.

"Для дальнейшего улучшения показателей в этом направлении требуются модернизация сетей, внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация расходов. Без оптимизации тарифов достичь улучшения финансового состояния отраслей и активного привлечения инвестиций невозможно", — говорится в публикации.

Уже разработаны предложения по изменению тарифов для населения до приближенных к уровню инфляции значений.

Чтобы тарифная реформа прошла безболезненно, планируется повысить минимальный размер заработной платы.

"На совещании отмечалось, что информация о предлагаемых реформах по упорядочению тарифов должна быть в полной мере доведена до населения", — сообщили в пресс-службе.

На места будут выезжать члены Республиканской рабочей группы по пропаганде налоговых реформ, а также депутаты местных кенгашей, ответственные лица экономических и коммунальных организаций.

Напомним, ранее власти отменили повторное повышение тарифов на природный и сжиженный газ, а также электроэнергию с 1 июня 2019 года.