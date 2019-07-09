В Самарканде откроется первый таджикский завод по изготовлению ковров

Совместное предприятие сможет выпускать товаров на сумму на 2,9 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Первое совместное предприятие Urg-Taj по производству полипропиленовой пряжи для ковровых изделий планируется открыть в Свободной экономической зоне "Ургут" Самаркандской области, сообщает STV.

По словам издания, предприниматели в этой зоне от 3 до 10 лет освобождаются от 10 видов налогов, кроме подоходного налога и пенсионных отчислений.

Предполагается, что совместное предприятие сможет выпускать товаров на сумму на 2,9 млн долларов.

За два года завод привлек более 60 зарубежных инвесторов, которые реализуют проекты на 232 млн долларов.