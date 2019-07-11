В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях

Сейчас "Узбекнефтегаз" позволяет обеспечивать добычу природного газа в объеме около 60-70 миллиардов кубометров в год.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Национальная компания "Узбекнефтегаз" получила промышленный приток газа на новых месторождениях "Аралык", "Кушкаир" и "Чакар". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Глубина поисковой скважины №1 "Аралык" — почти четыре тысячи метров. Предварительный дебит газоконденсатной смеси составил до 700-800 тысяч кубометров в сутки. В холдинге отметили, что в ближайшее время там будут продолжены работы по испытанию возможных продуктивных горизонтов, а для уточнения параметров пластов проведены газоконденсатные исследования.

Кроме того, планируется пробурить поисковые скважины №2 и 3 с проведением полного комплекса промыслово-геофизических исследований.

Также компания сообщила, что на новом месторождении "Чакар" в Андижанской области на глубине 1,7 тысячи метров был получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом до 300 кубометров в сутки.

На скважине №1 "Кушкаир" в Каракалпакстане промышленный приток газа получен дебитом до 200 тысяч кубометров в сутки.

Освоение новых месторождений проходит в рамках Государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы по АО "Узбекнефтегаз" на 2017-2021 годы. Геологические запасы природного газа в Узбекистане — более 5 триллионов кубометров, доказанные запасы — 1,1 триллиона кубометров.

На сегодняшний день АО "Узбекнефтегаз" занимает 11 место в мире по добыче природного газа. В 2018 году в республике добыли 61 миллиард кубометров голубого топлива. Сейчас "Узбекнефтегаз" позволяет обеспечивать добычу природного газа в объеме около 60-70 миллиардов кубометров в год.

* Дебит — объем жидкости (воды, нефти) или газа, который стабильно поступает из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени.