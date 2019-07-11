21:14 11 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Логотип Узбекнефтегаз

В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях

Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Экономика
Получить короткую ссылку
42 0 0

Сейчас "Узбекнефтегаз" позволяет обеспечивать добычу природного газа в объеме около 60-70 миллиардов кубометров в год. 

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Национальная компания "Узбекнефтегаз" получила промышленный приток газа на новых месторождениях "Аралык", "Кушкаир" и "Чакар". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

© Sputnik / Владимир Астапкович
"Лукойл" будет добывать ежегодно более 16 млрд кубов газа в Узбекистане
Глубина поисковой скважины №1 "Аралык" — почти четыре тысячи метров. Предварительный дебит газоконденсатной смеси составил до 700-800 тысяч кубометров в сутки. В холдинге отметили, что в ближайшее время там будут продолжены работы по испытанию возможных продуктивных горизонтов, а для уточнения параметров пластов проведены газоконденсатные исследования.

Кроме того, планируется пробурить поисковые скважины №2 и 3 с проведением полного комплекса промыслово-геофизических исследований.

Также компания сообщила, что на новом месторождении "Чакар" в Андижанской области на глубине 1,7 тысячи метров был получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом до 300 кубометров в сутки. 

На скважине №1 "Кушкаир" в Каракалпакстане промышленный приток газа получен дебитом до 200 тысяч кубометров в сутки. 

Скважина по добыче газа.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Газпром" инвестирует 700 млн долларов в добычу газа в Узбекистане
Освоение новых месторождений проходит в рамках Государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы по АО "Узбекнефтегаз" на 2017-2021 годы. Геологические запасы природного газа в Узбекистане — более 5 триллионов кубометров, доказанные запасы — 1,1 триллиона кубометров.

На сегодняшний день АО "Узбекнефтегаз" занимает 11 место в мире по добыче природного газа. В 2018 году в республике добыли 61 миллиард кубометров голубого топлива. Сейчас "Узбекнефтегаз" позволяет обеспечивать добычу природного газа в объеме около 60-70 миллиардов кубометров в год. 

* Дебит — объем жидкости (воды, нефти) или газа, который стабильно поступает из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени.

Теги:
месторождение, Узбекнефтегаз, Газ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes
Как лось решил спастись от жары во дворе дома - смешное видео
Как лось решил спастись от жары во дворе дома – смешное видео
Как измеряют силу землетрясений
Как измеряют силу землетрясений

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054