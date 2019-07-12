Стало известно, когда объявят новые тарифы на газ и электроэнергию

Уже в этом месяце будет известна конкретная стоимость газа и электроэнергии для простых потребителей.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Новые тарифы на газ и электроэнергию будут оглашены до 15 июля 2019 года. Об этом заявил председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Бахадыр Сидиков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан.

"До 15 июля мы дадим конкретные цифры, по тому, что, насколько и почему повышается", - сказал Сидиков.

Напомним, в начале июля власти Узбекистана планируют повысить тарифы на энергоресурсы.

За последние два года в стране была проделана большая работа для того, чтобы население, социальные и производственные объекты бесперебойно получали электроэнергию и природный газ. Для дальнейшего улучшения показателей в этом направлении требуются модернизация сетей, внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация расходов. Без оптимизации тарифов достичь улучшения финансового состояния отраслей и активного привлечения инвестиций невозможно.

Чтобы тарифная реформа прошла безболезненно, планируется повысить минимальный размер заработной платы.