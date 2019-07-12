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Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Баходир Сидиков

В Узбекистане создадут собственный национальный бренд автозаправок

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Более того, переговоры с зарубежными партнерами позволят создать сеть еще и совместных предприятий.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На встрече с журналистами председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков рассказал о создании национального бренда сети автозаправочных станций UNG, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы хотим пересмотреть существующую концепцию по заправкам и создать собственный национальный бренд автозаправочных станций", - сказал Сидиков.

Такое решение было принято, поскольку заправки могут стать единственным "контактным звеном" между конечным потребителем и "Узбекнефтегазом". Сейчас разрабатывается стратегия по созданию современной сети заправочных станций под брендом UNG.

Более того, переговоры с зарубежными партнерами позволят создать сеть еще и совместных предприятий.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Напомним, что энергетическая компания "Узтрансгаз" будет выведена из состава "Узбекнефтегаза". Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил Концепцию развития нефтегазовой отрасли страны до 2030 года, а также состав Республиканской рабочей комиссии по реализации этой концепции во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

В соответствии с ним, до 49% долей в "Узтрансгазе" и "Узбекнефтегазе" не позднее 2024 года будут проданы инвесторам.

Теги:
Узбекнефтегаз, газ, Газ, бензин, заправка, автозаправка



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