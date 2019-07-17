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В Узбекистане прошел аукцион по продаже облигаций

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Отмечается, что доходность ценных бумаг составила 12,72% годовых, при минимальном уровне доходности - 9,01% и максимальной доходности или по цене отсечения - 15,99%.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана и Министерство финансов провели аукцион по размещению государственных ценных бумаг со сроком обращения 5 месяцев, сообщает пресс-служба Центробанка.

Всего было выпущено стоимостью 200 тысяч облигаций, по 1 миллион сумов. Общий объем выпуска составил 200 миллиардов сумов.

© review.uz
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В аукционе принимало участие участие 6 дилеров, а количество конкурентных заявок на покупку 202 060 облигаций на общую сумму 191,4 миллиардов сумов. В ходе торгов было размещено 100% облигаций от общего объема выпуска на сумму 189,4 миллиардов сумов. Общий объем погашения размещенных на аукционе государственных ценных бумаг составит 213,5 миллиардов сумов.

Отмечается, что доходность ценных бумаг составила 12,72% годовых, при минимальном уровне доходности - 9,01% и максимальной доходности или по цене отсечения - 15,99%.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, аукцион, Экономика, доход, ценные бумаги, еврооблигации



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