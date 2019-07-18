Почему в Узбекистане нужно платить за тепло даже летом

Глава Министерства жилищно-коммунального обслуживания республики рассказал, почему узбекистанцы должны платить за тепло даже тогда, когда оно не поступает в их дома.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Министр жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Музаффар Салиев на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций объяснил, почему за тепло нужно платить круглый год.

По его словам, система центрального отопления, к которой по стране подключены 34,5 тысячи домов, построена по старым проектам и требует серьезных ресурсных затрат — огромного количества воды, газа, электроэнергии. Плюс коммуникации — чтобы доставить тепло до конечного потребителя.

"Поэтому цена и получается высокой, — пояснил Салиев. — Если распределить эти расходы только на те месяцы, когда оказывается услуга по отоплению, то населению трудно будет оплатить данную сумму. Поэтому они распределены на 12 месяцев в году и, соответственно, плата осуществляется целый год".

Отопительный сезон в Узбекистане начинается тогда, когда температура воздуха в течение пяти суток не поднимается выше восьми градусов (октябрь-ноябрь), а завершается — когда уличные термометры пять дней показывают более восьми градусов (как правило, это происходит в марте).