"КАМАЗ" увеличил производство грузовиков в Узбекистане

Компания продолжает наращивать объемы производства и работать над качеством своей продукции, отметили в пресс-службе.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российская компания "КАМАЗ" за первые шесть месяцев 2019 года выпустила 585 грузовых автомобилей в Узбекистане, увеличив производство в 4,2 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Узавтосаноат".

"За первое полугодие 2019 года заводом UzAuto Trailer произведено 585 грузовиков "КАМАЗ". Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", — говорится в сообщении.

По данным компании, в этом году в республике планируется продать 1,2 тысячи единиц спецтехники.

В пресс-службе отметили, что "КАМАЗ" продолжает наращивать объемы производства и работать над качеством своей продукции.

Группа компаний "КАМАЗ" — крупнейшая автомобильная корпорация России.

В ноябре 2017 года "КАМАЗ" и "Узавтосаноат" подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автотранспортных средств в республике. Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве планировались поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана на "КАМАЗ".

В октябре 2018-го в Ташкенте состоялась церемония подписания документов о создании СП Kamaz Asia Center по развитию сервисной сети на территории Узбекистана, а также презентация грузового автомобиля российского автопроизводителя, работающего на компримированном (сжатом) метане.

В марте российский автопроизводитель начал сборку на производственных площадях UzAutoTrailer (дочернее предприятие "Узавтосаноат") в Самаркандской области. Производственная мощность сборочной площадки составляет полторы тысячи грузовиков в год с последующим увеличением до 3 тысяч единиц ежегодно.