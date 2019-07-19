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Шавкат Мирзиёев во время встречи с представителями Всемирного банка

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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За первое полугодие 2019 года, ВБ одобрил Узбекистану займов на сумму более 850 миллионов долларов. На сегодняшний день общий портфель совместных с ВБ проектов превышает 5,2 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

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Стороны рассмотрели пути расширения партнерства, а особое внимание уделили вопросам реформирования банковско-финансового сектора и государственных предприятий, развития образования, предпринимательства и сельского хозяйства, а также реализации инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства.

За первое полугодие 2019 года, ВБ одобрил Узбекистану займов на сумму более 850 миллионов долларов. Эти средства уже задействовали в развитии приоритетных направлений, таких как предпринимательство, дошкольное образование и многие другие. На сегодняшний день общий портфель совместных с ВБ проектов превышает 5,2 миллиарда долларов.

Теги:
сотрудничество, Ташкент, Всемирный банк, Президент



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