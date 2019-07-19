Узбекистан и Китай намерены ускорить строительство IV нитки газопровода

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Строительство четвертой нитки газопровода Центральная Азия – Китай может быть ускорено. Этот вопрос обсуждался на переговорах представителей "Узбекнефтегаза" с делегацией китайской национальной компании по разведке и разработке нефти и газа CNODC.

"В повестку дня вошло обсуждение вопросов ускорения реализации проекта по строительству четвертой нитки газопровода Узбекистан – Китай, а также по определению объемов поставки узбекского газа, транспортируемого через этот объект", — говорится в сообщении пресс-службы узбекского холдинга.

Стороны договорились принять меры для того, чтобы строительство газопровода было ускорено.

Две недели назад "Узбекнефтегаз" сообщил о начале подготовки проекта строительства четвертой нитки узбекского участка газопровода ЦА – Китай. Работа ведется совместно с китайской корпорацией CNPC, группа экспертов работает над внедрением международных стандартов при строительстве объекта.

Новый участок пройдет по территории Сурхандарьинской области и не будет повторять маршрут первых трех работающих ниток, отметил собеседник. Строительством будет заниматься совместное предприятие (СП), создаваемое на паритетных началах с китайской корпорацией.

Новая линия газопровода Центральная Азия – Китай общей протяженностью около тысячи километров пройдет по территории пяти стран — Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая.

Соглашение о создании СП по строительству четвертой нитки узбекского участка газопровода Центральная Азия – Китай CNPC и "Узбекнефтегаз" подписали в августе 2014 года. Новый участок протяженностью 210 километров станет самой короткой веткой в этой системе газопроводов. Четвертая нитка свяжет действующую инфраструктуру газопровода на территории Узбекистана с участком в Таджикистане. Ее стоимость оценивается в 800 миллионов долларов.