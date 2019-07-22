В Наманганской области начали строить крупный цементный завод

Предприятие займет территорию площадью 40 гектаров. Получить работу на этом заводе смогут более 700 человек.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области стартовало строительство крупного узбекско-китайского цементного завода Namangan Jinmingyang building materials.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан , уже состоялась церемония закладки первого камня. Запуск предприятия намечен на IV квартал следующего года.

Проектная стоимость завода составляет 105 миллионов долларов. Годовой объем производства — 1,5 миллиона тонн продукции.

Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров отметил, что инвесторы стали больше доверять экономике региона. По его словам, по итогам 2017 года прямые иностранные инвестиции составили 7,5 миллиона долларов США, в 2018-м — 74 миллиона долларов США, а в первой половине 2019 года иностранные инвестиции в экономику области уже достигли 125 миллионов.

"До конца года планируем довести эту цифру до 400 миллионов долларов", — заявил Бозоров.

В настоящее время в области работают свыше 200 предприятий с иностранным капиталом, тогда как в 2017-м их было всего 83.

Новый цементный завод — совместное предприятие местной и китайской компаний "Бунёдкор Махсудбек Файз" и Hebei Yijia Cheng Trading Co. LTD. Китайцы вложат в проект 90 миллионов долларов, остальное — узбекская сторона.

Предприятие займет территорию площадью 40 гектаров, оно будет работать на китайском оборудовании. Получить работу на этом заводе смогут более 700 человек.