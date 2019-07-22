Власти дали прогноз по уровню трудовой миграции в Узбекистане

Ожидается, что на местном рынке труда в среднесрочной перспективе будет сохраняться тенденция превышения спроса над предложением.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Узбекистане не ожидается резкого снижения уровня трудовой миграции, спрос рабочей силы будет превышать предложение, заявил министр экономики и промышленности Батыр Ходжаев. Об этом сообщает РИА Новости.

"По нашим прогнозам, резкого снижения уровня трудовой миграции не будет. В цифры я пока бы не хотел вдаваться, они разные", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о прогнозах миграционных процессов в Узбекистане.

По словам Ходжаева, на местном рынке труда в среднесрочной перспективе будет сохраняться тенденция превышения спроса над предложением. Однако работа в этом направлении идет, "есть соответствующие соглашения с другими государствами", сказал чиновник.

Он напомнил, что 30 мая в Ургенче министерство подписало с Минэкономики России меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда. Этот документ, как отметил Ходжаев, позволит Узбекистану перенять опыт и наработки РФ в сфере поддержки занятости населения. Документ был подписан по итогам первого заседания совместной комиссии на уровне премьер-министров России и Узбекистана, созданной в октябре 2018 года по итогам переговоров Шавката Мирзиеева с Владимиром Путиным.

Минзанятости ранее сообщало о планах снизить в течение трех лет уровень безработицы с 9,3% экономически активного населения (1,35 миллиона человек на 1 июля 2018 года) до 6,5% (около одного миллиона человек) в 2021 году. В числе главных мер — ежегодный госзаказ на создание 400 тысяч постоянных рабочих мест, повышение экспорта рабочей силы, особенно в страны Европы, Турцию, Южную Корею, Японию до 100-150 тысяч человек.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами республики с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,3 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около одного миллиона человек) от всех мигрантов в России.