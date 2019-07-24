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Здание американской биржи NASDAK в Нью-Йорке

Nasdaq и NYSE намерены помочь Узбекистану с развитием фондового рынка

© Sputnik / Джина Мун
Экономика
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Между Республиканской фондовой биржей (РФБ) "Ташкент" и Nasdaq подписан меморандум, предусматривающий консультативную помощь фондовой биржи по выводу узбекских компаний на международные рынки ценных бумаг.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа Nasdaq окажут содействие Узбекистану в развитии фондового рынка, а также помогут предприятиям республики выйти на международные рынки капитала. Об этом сообщили в пресс-службе МИД по итогам переговоров в Нью-Йорке, в которых приняли участие представители Узбекистана, заместитель председателя Nasdaq Мейер Фручер и вице-президент площадки Джоел Казис.

На Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
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"Представители американской фондовой биржи выразили готовность содействовать внедрению смарт-технологий наблюдения и изучения состояния фондовых рынков, модернизации технологического потенциала бирж Узбекистана", — говорится в публикации.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между Республиканской фондовой биржей (РФБ) "Ташкент" и Nasdaq. Документ предусматривает консультативную помощь фондовой биржи по выводу узбекских компаний на международные рынки ценных бумаг.

Узбекская делегация также впервые приняла участие в церемонии официального открытия биржевых торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже — старейшей фондовой бирже США.

По данным МИД, представители NYSE выразили готовность принять активное участие в преобразованиях узбекского фондового рынка путем и содействовать выходу акций узбекских компаний на американские фондовые площадки.

Теги:
Экономика, фондовая биржа, США, Узбекистан



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