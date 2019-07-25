Рабочая группа министерства инвестиций и внешней торговли провела переговоры с местными предпринимателями. Речь шла о наращивании производственных мощностей и интенсивной работе с инвесторами.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Рабочая группа министерства инвестиций и внешней торговли совершила визит в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

© Министерство инвестиций и внешней торговли Экспортеры Сурхандарьинской области рассказали о проблемах

Ответственные сотрудники провели переговоры с местными предпринимателями. Речь шла о наращивании производственных мощностей и интенсивной работе с инвесторами.

Лучшие экспортеры региона рассказали о проблемах, мешающих росту экспорта. Оказалось, что предприниматели слабо знакомы с существующими механизмами финансовой поддержки и стимулирования со стороны коммерческих банков. Также у предпринималей возникают сложности при в выходе на внешние рынки и при поиске потенциальных покупателей.

В ходе встречи, рабочая группа министерства обещала разработать программу для улучшения ситуации в регионе. Также были назначены ответственные сотрудники, ответственные за планирование и выполнение поручений.