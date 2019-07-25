Экспортеры Сурхандарьинской области рассказали о проблемах

Лучшие экспортеры региона рассказали о проблемах, мешающих росту экспорта. Оказалось, что предприниматели слабо знакомы с существующими механизмами финансовой поддержки и стимулирования со стороны коммерческих банков. Также у предпринималей возникают сложности при в выходе на внешние рынки и при поиске потенциальных покупателей.
В ходе встречи, рабочая группа министерства обещала разработать программу для улучшения ситуации в регионе. Также были назначены ответственные сотрудники, ответственные за планирование и выполнение поручений.