11:16 25 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск

Экспортеры Сурхандарьинской области рассказали о проблемах

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Экономика
Получить короткую ссылку
56 0 0

Рабочая группа министерства инвестиций и внешней торговли провела переговоры с местными предпринимателями. Речь шла о наращивании производственных мощностей и интенсивной работе с инвесторами. 

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Рабочая группа министерства инвестиций и внешней торговли совершила визит в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Экспортеры Сурхандарьинской области рассказали о проблемах

Ответственные сотрудники провели переговоры с местными предпринимателями. Речь шла о наращивании производственных мощностей и интенсивной работе с инвесторами. 

Рынок в Узбекистане
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Chorsu Bazaar, Tashkent
Умный импорт ради экспорта: зачем Узбекистан повышает таможенные пошлины
Лучшие экспортеры региона рассказали о проблемах, мешающих росту экспорта. Оказалось, что предприниматели слабо знакомы с существующими механизмами финансовой поддержки и стимулирования со стороны коммерческих банков. Также у предпринималей возникают сложности при в выходе на внешние рынки и при поиске потенциальных покупателей.

В ходе встречи, рабочая группа министерства обещала разработать программу для улучшения ситуации в регионе. Также были назначены ответственные сотрудники, ответственные за планирование и выполнение поручений.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, импорт, Экспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев готовит плов дома
Все любят президента: Шавкату Мирзиёеву 62 года
Самый страшный праздник: тысячи змей на улицах Индии - видео
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054