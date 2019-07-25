Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты

Доллар утратит статус мировой резервной валюты, утверждают эксперты одного из крупнейших инвестбанков JP Morgan Chase, и это произойдет уже довольно скоро. Мировые ЦБ изгоняют американскую денежную единицу из резервов, а кредитная политика США способна окончательно ее похоронить.

Почему ведущие финансовые институты планеты готовы подписать доллару приговор — в материале РИА Новости.

Теряет мощь

Как следует из недавнего отчета Международного валютного фонда, почти 62 процента мировых валютных резервов хранятся в долларах — это более чем вдвое превышает совокупные иностранные активы в евро, иенах и юанях.

Впрочем, как указывает в статье главный экономист одного из ведущих американских банков JP Morgan Сhase Джим Глассман, сейчас накопление долларов за рубежом — это результат торгового дисбаланса и инструмент защиты от беспорядочных рыночных условий, но никак не следствие доверия к доллару.

"Торговые дисбалансы способствуют усилению валют развивающихся стран, делая экспорт оттуда дороже на мировом рынке. Чтобы этого не произошло, развивающиеся рынки часто реинвестируют излишки в долларовые активы, такие как облигации, оцениваемые в долларах и торгуемые на рынках США", — поясняет он.

Аналитик напоминает, что ни одна резервная валюта не была вечной. Доллар доминирует в мире почти столетие. И хотя считается, что он сменил британский фунт как международную резервную валюту после подписания Бреттон-Вудских соглашений, это не совсем так. Ценность фунта была подорвана задолго до Бреттон-Вудса, подчеркивает экономист.

Азиатская угроза

Усиление доллара было связано с созданием Федеральной резервной системы, способствовавшей формированию более зрелых рынков капитала и национально скоординированной денежно-кредитной политики — двух столпов государств с резервной валютой.

В конечном итоге доллар обрел такой статус благодаря мощи американской экономики, но нынешняя ситуация отнюдь не благоприятствует упрочению позиций или даже их сохранению. Главенствующую роль американской валюты, помимо хаотичной политики Трампа, подрывает мощное развитие азиатских экономик.

Как отмечает Джим Глассман из JP Morgan Сhase, сейчас основной драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В эпицентре — Китай, за 70 лет увеличивший долю в мировом ВВП в четыре раза, почти до 20% (у США — 24%).

"Таким образом, в ближайшие десятилетия глобальная экономика перейдет от доминирования США и доллара к системе, в которой большей властью обладает Азия. В валютном пространстве это означает, что доллар, вероятно, подешевеет относительно корзины других валют, в том числе к золоту", — указывает автор доклада JP Morgan.

Упала до минимума

Данные о валютных резервах мировых ЦБ демонстрируют затяжное ослабление роли доллара. В 2018 году, по оценкам Европейского центрального банка, доля американской валюты в международных резервах упала до 61,7% — минимума за 20 лет.

Как отмечает ЕЦБ в июньском обзоре, доллар все еще остается мировой резервной валютой, но его лидерство заметно пошатнулось. Со времен глобального финансового кризиса 2008 года, когда центробанки держали максимум американской валюты, — на семь процентных пунктов.

В 2018-м особенно активно продавали доллары и гособлигации США развивающиеся страны. Одним из лидеров стала Россия. После очередных санкций Вашингтона Москва продала 100 миллиардов в долларах и купила почти 90 миллиардов в евро и юанях.

Аргентина, Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Таиланд и Турция избавились от трежерис почти на 200 миллиардов долларов. Одним срочно понадобились наличные доллары, чтобы стабилизировать собственные валюты, другие отказываются от американских активов из-за конфликтов с Вашингтоном.

Признали поражение

Американские регуляторы признают: утрата национальной денежной единицей мирового лидерства грозит стране большими проблемами.

"Нынешний статус доллара как главной резервной валюты позволяет изолировать экономику от внешних потрясений, — отмечала в феврале вице-президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Линда Голдберг. — Потеря доминирующей роли валюты на мировых рынках даст негативные последствия — в первую очередь для эмитента, то есть США".

Пока позиции доллара выглядят неплохо. Как напоминает известный финансист Ульф Линдал, глава A. G. Bisset Associates, специализирующейся на исследованиях валютных рынков, курс американской валюты держится на рекордных уровнях за последние 30 лет.

Однако, уверен Линдал, скоро картина изменится и доллар вступит в долгосрочный период нисходящего тренда. По оценке финансиста, в ближайшие пять лет американская денежная единица обесценится к евро на 40 процентов.

По расчетам JP Morgan, глобальное снижение начнется уже в конце 2019-го, и переломить этот тренд Федрезерву не удастся ни при каких условиях. "В конечном итоге нас ждет падение доллара в течение многих лет. Ко второй половине следующего года мы станем свидетелями кардинального ослабления национальной валюты", — уверены аналитики одного из крупнейших банков Уолл-стрит.