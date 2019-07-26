В Джизакской области создадут мясо-молочный кластер

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Джизакской области откроется кластер по производству мясо-молочной продукции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Современный агропромышленный кластер расположится на территории площадью 30 тысяч гектаров в Зааминском и Зарбдорском районах. Предприятие будет ежегодно производить 2,5 тысячи тонн мяса.
В результате реализации проекта планируется обеспечить работой около тысячи человек.
Создаваемое СП сроком до 31 декабря 2030 года освобождается от уплаты налога на доходы юридических лиц, налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество юридических лиц и единого социального платежа.