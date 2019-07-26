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В Джизакской области создадут мясо-молочный кластер

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Современное агропромышленное предприятие расположится на территории площадью 30 тысяч гектаров.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Джизакской области откроется кластер по производству мясо-молочной продукции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан

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Китайская компания Delmor инвестирует в создание совместного предприятия Jizzax organic 100 миллионов долларов, отмечается в постановлении правительства. Кроме того, планируется привлечь кредитные линии международных финансовых институтов через Узпромстройбанк на покупку оборудования и крупного рогатого скота.

Современный агропромышленный кластер расположится на территории площадью 30 тысяч гектаров в Зааминском и Зарбдорском районах. Предприятие будет ежегодно производить 2,5 тысячи тонн мяса.

В результате реализации проекта планируется обеспечить работой около тысячи человек.

Создаваемое СП сроком до 31 декабря 2030 года освобождается от уплаты налога на доходы юридических лиц, налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество юридических лиц и единого социального платежа.

Теги:
мясо, молоко, Узбекистан, Джизакская область, Экономика



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