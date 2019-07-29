Доллар растет, евро ползет вниз - курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать в стране с 30 июля.

Один доллар в республике будет стоить 8666,71 сума (+42,20), а один евро — 9641,71 (-34,99).

Российский рубль немного упал — за него дадут 136,63 сума (-0,29).

ЦБ Узбекистана Курсы валют с 30 июля

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.