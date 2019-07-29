15:33 29 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск

Доллар растет, евро ползет вниз - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
381 0 0

Официальный курс утверждается Центральным банком республики еженедельно.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать в стране с 30 июля.

Один доллар в республике будет стоить 8666,71 сума (+42,20), а один евро — 9641,71 (-34,99).

Российский рубль немного упал — за него дадут 136,63 сума (-0,29).

Курсы валют с 30 июля
ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 30 июля

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер. 

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.

Теги:
рубль, валюта, евро, доллары, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и рэпер Питбуль выступают на премии American Music Awards в 2011 году
Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото
Корги плавают в бассейне - очень милое видео
Корги плавают в бассейне - очень милое видео
Польза и вред винограда
Виноград: польза и вред для здоровья

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054