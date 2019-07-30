Ташкент и Минск заключили свыше 45 соглашений на форуме регионов

Первый форум регионов Беларуси и Узбекистана состоялся в Минске 29-30 июля. Форум был приурочен к визиту в Минск президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который пройдет с 31 июля по 1 августа.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси (верхняя палата парламента) Марианна Щеткина заявила, что на первом форуме регионов Беларуси и Узбекистана уже подписано более 45 соглашений о сотрудничестве и контрактов. Об этом передает РИА Новости.

Щеткина сообщила, что на протяжении двух дней работы форума "уже подписано 26 соглашений о сотрудничестве между регионами, уже в работе более 20 коммерческих контрактов", однако окончательные итоги мероприятия будут подведены в среду.

Щеткина напомнила, что еще ряд документов, в том числе межправительственных, будут подписаны по итогам этих переговоров президентов Беларуси и Узбекистана.

Вице-спикер заявила о новом этапе в отношениях Беларуси и Узбекистана, который дает новые возможности для сотрудничества.

"Прежде всего, речь идет о развитии торговли, промышленной кооперации... Не конкуренция, а взаимодополнение и сотрудничество лежат в основе нашего взаимодействия. Узбекистан имеет значительные возможности, чтобы предложить массу интересных товаров, и это, конечно, большая сырьевая база, которую мы тоже можем использовать", - подчеркнула Щеткина.

По ее словам, площадка Узбекистана может быть использована в том числе для развития товаропроводящей сети, выхода на рынки третьих стран. Щеткина также высказалась за "коммуникации экономик, которые должны строиться на основе создания совместных предприятий".