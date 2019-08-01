В Узбекистане объем иностранных инвестиций достиг 5,6 млрд долларов

Зафар Хужаев отметил, что существенная динамика иностранных вложений связана с развитием крупных инвестпроектов в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Объем иностранных инвестиций в январе-июне 2019-го вырос в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,6 миллиарда долларов, заявил РИА Новости начальник управления министерства инвестиций и внешней торговли страны Зафар Хужаев.

"У нас идет резкое увеличение объемов освоения инвестиций, иностранные инвестиции - 5,6 миллиарда долларов, по сравнению с 2018 годом рост 4,3 раза", - сказал Хужаев, комментируя итоги иностранных вложений в первой половине 2019-го.

Представитель министерства уточнил, что объем иностранных инвестиций под госгарантию увеличился в 3,6 раза, до 2,1 миллиарда долларов, прямые инвестиции – в 4,3 раза, до 3,5 миллиарда долларов.

Хужаев отметил, что существенная динамика иностранных вложений связана с активизацией крупных инвестпроектов в этом году. В частности, речь идет о создании производства синтетического жидкого топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса на юге страны, строительстве новой Туракурганской ТЭС на востоке Узбекистана, нового комплекса по выпуску ПВХ на базе АО "Навоиазот", четырех цементных заводов.

В настоящий момент также осуществляется проработка 86 инвестпроектов предварительной стоимостью около 6 миллиардов долларов, добавил Хужаев. Ряд из них планируется включить в проект инвестпрограммы на 2020-2022 годы.