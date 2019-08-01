В 2020 году на бензин АИ-80 будет установлена рыночная цена

Формирование стоимости бензина марки АИ-91 переходит на такую систему уже с 15 августа.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Уже к середине 2020-го в Узбекистане будет установлена рыночная цена на бензин АИ-80, об этом на пресс-конференции сообщил министр финансов Джамшид Кучкаров, передает Autostrada.uz.

Узбекистан планирует в середине будущего года перейти на рыночное ценообразование самой популярной марки бензина АИ-80, заявил министр финансов Джамшид Кучкаров.

Формирование стоимости бензина марки АИ-91 переходит на такую систему с 15 августа. Его цена на него станет свободной и будет определяться на бирже. Кучкаров высказал предположение, что и 80-й бензин также, с лета следующего года, будет "свободным".

"Если к нам придут самостоятельные производители нефти, они должны получить прибыль. Когда продавцов станет больше – качество бензина улучшится, а цена может понизиться", – сказал глава Минфина в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что бензин и дизельное топливо подорожают с 15 августа.

Новая розничная цена автобензина Аи-80 составит 4 500 сумов/литр (сейчас - 4 000 сумов, рост на 12,5%), дизтоплива — 5 400 сумов/литр (сейчас - 4 800 сумов), дизельного топливо ЭКО — 5 700 сумов/литр (сейчас - 4 900 сумов).

Цена реализации автобензина марки Аи-91 (сейчас - 4 500 сумов) с 15 августа будет определяться через биржевые торги.

В Узбекистане в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, это повышает ее себестоимость. В конце января Узбекистан начал рассматривать возможность поставки нефтепродуктов из Ирана.